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Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия

Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия

Системный вынос логистики и энергетики Украины перед зимней кампании – это ключевая наша задача, чтобы ее режим возможности обеспечивать свою военную промышленность.

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