МИД Израиля: удар по миротворцам ООН в Ливане был несчастным случаем

Обстрелы базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) были несчастным случаем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и МИД страны ведут переговоры о предотвращении повторения подобных инцидентов, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.
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