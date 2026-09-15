Уничтожено уже 500! Украина просит Запад срочно дарить ей локомотивы из-за ударов России. Более 250 локомотивов уничтожено или повреждено на Украине в этом году ударами БПЛА, заявил глава МИД Украины Сибига.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женился на будуще...
- Немецкий политик ...
- Задержана банда п...
Идет десоветизация и деруссофикация! Чего страдаете? Европа возьмет полностью на свой кошт!