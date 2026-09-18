Киев приурочил массированную атаку дронов на Москву к старту выборов, но потерпел полное фиаско.Массированная атака украинских беспилотников на Москву, которую Киев, по данным военного обозревателя Юрия Подоляки, планировал приурочить к началу голосования на выборах в Госдуму, завершилась провалом.