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Царьград

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«Всё прошло в молоко»: Подоляка заявил о полном фиаско ВСУ при попытке атаковать Москву

«Всё прошло в молоко»: Подоляка заявил о полном фиаско ВСУ при попытке атаковать Москву

Киев приурочил массированную атаку дронов на Москву к старту выборов, но потерпел полное фиаско.Массированная атака украинских беспилотников на Москву, которую Киев, по данным военного обозревателя Юрия Подоляки, планировал приурочить к началу голосования на выборах в Госдуму, завершилась провалом.

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