Владимир Корнилов: Западные политики проигнорировали детей в подвалах

Бывшая первая леди Британии Сара Браун, возглавляющая ныне Глобальную бизнес-коалицию за образование, опубликовала сегодня в Financial Times колонку с переживаниями о том, что многие украинские дети третий год ограничены в возможности посещения школ.
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