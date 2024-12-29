Воздушная тревога в трех областях Украины: население предупреждено

На Украине объявлена воздушная тревога в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Официальные ресурсы оповещают население о потенциальной угрозе, призывая к осторожности при передвижении в указанных регионах.
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