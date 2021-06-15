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Большинство челябинцев считают себя финансово независимыми

Большинство челябинцев считают себя финансово независимыми

Это означает, что у них есть собственное жилье,  они полностью обеспечивают себя и помогают родным Исследование накануне Дня России провели в 37 городах специалисты СберСтрахования.

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