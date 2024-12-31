Суд признал законным приговор актеру Панину за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд признал приговор актеру Алексею Панину* законным, передает ТАСС.«Суд постановил: решение суда первой инстанции в отношении Панина оставить без изменения, жалобу его защиты – без удовлетворения», – заявили в суде.
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