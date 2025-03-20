Минобороны: силы ПВО уничтожили 132 беспилотника ВСУ над территорией России

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. В ночь с 19 на 20 марта российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 132 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине, в воздушном пространстве России, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.