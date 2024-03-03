Плющев поблагодарил Бобровского за его вклад в российскую школу хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного чешского вратаря Доминика Гашека (389).