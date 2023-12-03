Банки нарастили «бумажный убыток» в III-м квартале до уровня краха

Журналисты Axios проанализировали отчет Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) по третьему кварталу текущего года по банкам США Банковская система в целом здорова, на первый взгляд у нее высокая и стабильная прибыль, а также надежные показатели по выплатам большинства видов выданных кредитов.