Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бюджет под угрозой: Украина может остаться без поддержки ЕС в 2026

Бюджет под угрозой: Украина может остаться без поддержки ЕС в 2026

«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность.

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Комментарии
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Daddy Bo
Та, для Украины в границах Полонины, вполне достаточная сумма. А по тому, как идёт, так она к зиме как раз туда и уляжется.
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14 час.
Юрий Золотарев
КтО бы &quot;запланировал&quot; что-нибудь так, шоб БандероЖОПия издохла?? А Украина осталась...
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12 час.
Misha Glusch
и цукерки не продаются чота...
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8 час.
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