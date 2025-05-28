«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность.
Бюджет под угрозой: Украина может остаться без поддержки ЕС в 2026
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Та, для Украины в границах Полонины, вполне достаточная сумма. А по тому, как идёт, так она к зиме как раз туда и уляжется.
Ответить
14 час.
Юрий Золотарев
КтО бы "запланировал" что-нибудь так, шоб БандероЖОПия издохла?? А Украина осталась...
Ответить
12 час.
Misha Glusch
и цукерки не продаются чота...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии