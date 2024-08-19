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Переведи мне на майдан: структура фишинга с «финансированием терроризма»

Переведи мне на майдан: структура фишинга с «финансированием терроризма»

Телефонные мошенники всё чаще пугают россиян уголовной ответственностью за финансирование запрещенных организаций и под этим предлогом вынуждают совершать финансовые манипуляции, которые заканчиваются хищением средств.

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