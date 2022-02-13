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Капризов забил 20-й гол в сезоне. У него 54 очка в 42 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2). Россиянин набрал 54-е (20+34) очко в сезоне.

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