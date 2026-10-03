OpenAI заявила, что поймала китайский стартап Moonshot AI на дистилляции скрытых рассуждений своих моделей

За двое суток злоумышленники отправили 16 000 запросов с более чем 4 000 аккаунтов, пытаясь скопировать логику OpenAI сообщила, что выявила и пресекла скоординированную кампанию по извлечению защищённых логических рассуждений из своих моделей, центральный кластер которой ведёт к китайскому стартапу Moonshot AI, создателю ИИ-ассистента Kimi.
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