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OpenAI заявила, что поймала китайский стартап Moonshot AI на дистилляции скрытых рассуждений своих моделей

OpenAI заявила, что поймала китайский стартап Moonshot AI на дистилляции скрытых рассуждений своих моделей

За двое суток злоумышленники отправили 16 000 запросов с более чем 4 000 аккаунтов, пытаясь скопировать логику OpenAI сообщила, что выявила и пресекла скоординированную кампанию по извлечению защищённых логических рассуждений из своих моделей, центральный кластер которой ведёт к китайскому стартапу Moonshot AI, создателю ИИ-ассистента Kimi.

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