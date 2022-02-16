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Асем Нусупова стала заместителем акима Алматы

Асем Нусупова стала заместителем акима Алматы

Ранее она занимала должность вице-министра здравоохранения. В пресс-службе городского акимата сообщили, что распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента заместителем акима назначена Нусупова Асем Бековна.

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