Асем Нусупова стала заместителем акима Алматы

Ранее она занимала должность вице-министра здравоохранения. В пресс-службе городского акимата сообщили, что распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента заместителем акима назначена Нусупова Асем Бековна.
Ранее она занимала должность вице-министра здравоохранения. В пресс-службе городского акимата сообщили, что распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента заместителем акима назначена Нусупова Асем Бековна.
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