Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

А перерезать кабель, который идёт по дну Атлантики, сразу у успокоятся. И не надо ядерным..

Илья Зиновьев

А если бы в том месте куда прилетели ракеты сидели бы дети этого существа, написавшего статейку, интересно оно бы также продолжало бы писать аналогичный бред?