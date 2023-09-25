Телефон . того, еле покашливал вчера днём, настолько много сообщений прилетело. Начинались банально «а ты слышал .
Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
А перерезать кабель, который идёт по дну Атлантики, сразу у успокоятся. И не надо ядерным..
Ответить
14 час.
Илья Зиновьев
А если бы в том месте куда прилетели ракеты сидели бы дети этого существа, написавшего статейку, интересно оно бы также продолжало бы писать аналогичный бред?
Ответить
14 час.
МЦ
Михаил Цупиков
Народ устал от болтовни военных "козлов", а молодые ребята погибают.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии