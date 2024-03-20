Каким категориям верующих можно не поститься в Великий пост Алёна ЮрьеваВеликий пост, прочно вошедший в традиции многих религиозных общин, представляет собой время духовной очистки и воздержания от определенных видов пищи.
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