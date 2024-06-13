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Не за музейными экспонатами

Не за музейными экспонатами

Одиннадцатая экспедиция «Афганца» выполнила свою задачу Останки шестерых красноармейцев предали земле члены салехардского поискового отряда «Афганец» во время всероссийской акции «Вахта памяти – 2024», которая ежегодно проходит в местах боёв Великой Отечественной войны.

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