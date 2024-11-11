Повесили на собак: к чему приведет гибель растерзанной псами женщины

В выходные произошли два резонансных инцидента с безнадзорными животными: в Казани женщину, которая шла на работу через территорию производственной базы, нашли мертвой — ее тело, как предполагается, растерзали собаки; в Ханты-Мансийском автономном округе бездомные животные напали на восьмилетнюю девочку, ей удалось спастись.
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