В Барнауле выяснились подробности ДТП, в котором женщина и ребенок получили травмы

Они оба попали в больницу В Барнауле утром 12 октября произошла авария на проспекте Калинина в районе дома № 30/7, пишет Barnaul 22 со ссылкой на Госавтоинспекцию Алтайского края.
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