Ситуация на трассе М-4 "Дон" 2 сентября 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.Дорожная обстановка на федеральной трассе М-4 "Дон" между Ростовом-на-Дону и Краснодаром максимально благоволит к длительным поездка в любую сторону.