Региональным центром психологической работы ВВО проводится агитация на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации

В ходе беседы с учениками офицеры-психологи рассказывают об основных направлениях работы военных психологов и специфике обучения в Военном университете, а также о перспективах дальнейшего профессионального становления.
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