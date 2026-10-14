Европа столкнулась с резким ростом популяции постельных клопов. Нашествие паразитов привело к отмене авиарейсов в Италии и поездов в Великобритании, заражению домов, отелей и офисов по всему ЕС.
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