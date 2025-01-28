Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Бабенко, который в 2019 году был главой избирательной комиссии Черкасской области, рассказал, как «честно» в том году проходили парламентские выборы, а затем и выборы президента, на которых победил Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года).