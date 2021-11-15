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Даже и добавить к этой новости нечего...

- В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская). По информации ее соратников, женщину госпитализировали в инфекционный стационар с температурой.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Всё просто:награда нашла своего героя. За что боролась.Видно,деньги не всё решают. А вы сами думайте,прививаться-нет. Носить маску-нет. Это ваши проблемы и никто их за вас не решит!
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