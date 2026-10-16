Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас признала, что Евросоюз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink.
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