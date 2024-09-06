РИАН: в Египте при раскопках найден меч, принадлежащий фараону Рамзесу II

Министерство туризма и древностей Египта сообщило важную новость. В время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта археологи обнаружили меч, принадлежащий фараону Рамзесу II, передает РИА Новости.
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