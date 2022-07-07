Аргументы и Факты

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Эксперт назвал причины резкого ослабления рубля

Эксперт назвал причины резкого ослабления рубля

Существенное ослабление рубля по отношению к иностранным валютам, наблюдаемое в июле, могло произойти только при участии государства, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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