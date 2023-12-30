Полицейский Дед Мороз, сотрудники УМВД России по городу Владимиру и общественники приехали с поздравлениями в подшефный детский дом и социально-реабилитационный центр

Сотрудники Управления МВД России по городу Владимиру и члены Общественного совета при УМВД всегда с большим энтузиазмом поддерживают ведомственную акцию «Полицейский Дед Мороз», которая традиционно берет свое начало в канун Нового года и продолжается в течение всех праздничных дней.
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