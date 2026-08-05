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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-механик «Ред Булл» Николас о расширении календаря: «Выгорание – не шутки. Дело не только в сотрудниках, но и в семьях, которые идут на жертвы»

Блогер и бывший механик « Ред Булл » Калум Николас сообщил, что думает об увеличении количества Гран-при в «Формуле-1».

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