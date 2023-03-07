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Росфинмониторинг совместно с правоохранителями в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг совместно с правоохранителями в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Председатель Росфинмониторинга рассказал о том, как работают схемы мошенников. Как сообщает РИА Новости, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами закрыл 11 финансовых пирамид в 2022 году в России.

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