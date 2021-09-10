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Второй год подряд победителем чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу становится команда ВДВ

Второй год подряд победителем чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу становится команда ВДВ

На базе филиала ЦСКА (г. Смоленск) состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по футболу.

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