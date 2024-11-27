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Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Страшное видео из Селидова рассказало всё: ВСУ оставляют наступающей русской армии мёртвые города Вадим Егоров Украинская армия бежит, оставляя после себя развалины и мёртвые тела.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Таких в плен не брать, уничтожать укропов на месте. Это уже даже не фашисты это монстры.
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18 час.
Владимир Елкин
А мы теперь всех этих &quot;поваров&quot; и &quot;водителей&quot;, сдавшихся в плен, за наш счет кормить и лечить будем? Только после тщательной проверки можно подарить им жизнь, а запятнавших себя убийствами мирных граждан - только виселица там, где они зверствовали!
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13 час.

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