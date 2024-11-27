Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Таких в плен не брать, уничтожать укропов на месте. Это уже даже не фашисты это монстры.

Владимир Елкин

А мы теперь всех этих "поваров" и "водителей", сдавшихся в плен, за наш счет кормить и лечить будем? Только после тщательной проверки можно подарить им жизнь, а запятнавших себя убийствами мирных граждан - только виселица там, где они зверствовали!