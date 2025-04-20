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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости

1. В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» позволил Артему Дзюбе совершить два голевых действия за полчаса – и форвард «Акрона» даже показал футболку в честь, как он считает, рекорда по системе «гол+пас» в чемпионате России.

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