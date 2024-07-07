Кризис геологоразведки в мире: находить новую нефть все сложнее Татьяна АрестоваНедавно Саудовская Аравия вновь стала центром внимания мировых экономистов и экспертов энергетического рынка, объявив об обнаружении 7 новых месторождений нефти и газа.
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