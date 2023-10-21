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Закон и Порядок

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Россия – Израиль: надо успокоиться!

Россия – Израиль: надо успокоиться!

Политнавигатор Хорошо известный читателям «ПолитНавигатора» наш автор из Кишинева политолог Владимир Букарский долгое время жил в Израиле, проходил там военную службу, имеет множество друзей.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Уже страшно.... израильские жидки разгромно победят весь Ближний Восток, и потом, даже не отдохнувши от собственной войны, приедут на Украину и тут уже нам полный звиздец....
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8 час.
Alexandr Egorov
Мы просто другие ! Мы РУССКИЕ ! И вам нас не понять и поэтому не победить ! У нас другой менталитет , мы просто не сдаемся .
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6 час.
Александр Рожков
СССР вел борьбу с сионизмом. При Горбачеве все резко поменялось.
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2 час.

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