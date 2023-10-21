Россия – Израиль: надо успокоиться!

Уже страшно.... израильские жидки разгромно победят весь Ближний Восток, и потом, даже не отдохнувши от собственной войны, приедут на Украину и тут уже нам полный звиздец....

Alexandr Egorov

Мы просто другие ! Мы РУССКИЕ ! И вам нас не понять и поэтому не победить ! У нас другой менталитет , мы просто не сдаемся .