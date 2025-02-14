🔴11 человек получили травмы из-за сегодняшнего массового ДТП с двумя автобусами и тремя легковыми авто.
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🔴11 человек получили травмы из-за сегодняшнего массового ДТП с двумя автобусами и тремя легковыми авто.