Экс-сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон поделился сведениями о том, что желание западных держав усиливает Российскую Федерацию, а многие державы видят в ней альтернативу Соединённым Штатам Америки.
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