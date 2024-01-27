Губернатор Игорь Руденя поздравил участников и ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием освобождения Ленинграда

Сегодня, 27 января, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жителей и защитников города, участников и ветеранов Великой Отечественной войны с памятной датой поздравил губернатор Игорь Руденя.
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