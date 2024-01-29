Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Александр Рожков

А от России они, что не хотят получить куски, в случае ее поражения? Неспроста заторопились в НАТО Финляндия и Норвегия. Им то уж пообещали наши севера... Не напрасно немцы и англичане в открытую объявили о подготовке войны с Россией. А авторюги все свое, оптимистическое, гонят, для наивных дурачков. Пусть порадуются напоследок.... А Румыния и Венгрия, как и все страны НАТО участвуют в натовских учениях на севере... Люди, будьте бдительны!