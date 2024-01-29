Сначала за «возвращение исторических земель» высказались в Венгрии, а потом и в Румынии. Венграм – Закарпатье, румынам – к Закарпатью ещё несколько территорий "Если Украина проиграет в войне, Венгрия потребует Закарпатье", – заявил лидер ультраправой партии Mi Hazank (наша Родина) Ласло Тороцкой.
Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины
Комментарии
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Александр Рожков
А от России они, что не хотят получить куски, в случае ее поражения? Неспроста заторопились в НАТО Финляндия и Норвегия. Им то уж пообещали наши севера... Не напрасно немцы и англичане в открытую объявили о подготовке войны с Россией. А авторюги все свое, оптимистическое, гонят, для наивных дурачков. Пусть порадуются напоследок.... А Румыния и Венгрия, как и все страны НАТО участвуют в натовских учениях на севере... Люди, будьте бдительны!
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22 час.
Natalia Ivanova
Украина , как и вся прибалтика ( Эстония, Латвия, Литва), как и Аляска, как и Молдавия - это земля - это территория России - и мы своё вернём! Финляндии приготовиться. Да ... когда то финам дали независимость - а сейчас после их свинского поведения - мы передумали - пошли прочь все до единого с НАШЕЙ территории. Россию своё вернёт!!!
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22 час.
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