Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Мы назначим сами демократия по полной фазе.просто когда вам что-то не нравится можете подраться,а может уйтиРостов взялся за ...
  • Александр Рожков
    А министр культурки у нас, ни кто ни падскажет, кто? А кто ее подбирал на эту должность? А кто....?Против режиссёра ...
  • Поля Русс
    Ростову-папе- уважение!!Ростов взялся за ...

Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Сначала за «возвращение исторических земель» высказались в Венгрии, а потом и в Румынии. Венграм – Закарпатье, румынам – к Закарпатью ещё несколько территорий "Если Украина проиграет в войне, Венгрия потребует Закарпатье", – заявил лидер ультраправой партии Mi Hazank (наша Родина) Ласло Тороцкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
А от России они, что не хотят получить куски, в случае ее поражения? Неспроста заторопились в НАТО Финляндия и Норвегия. Им то уж пообещали наши севера... Не напрасно немцы и англичане в открытую объявили о подготовке войны с Россией. А авторюги все свое, оптимистическое, гонят, для наивных дурачков. Пусть порадуются напоследок.... А  Румыния и Венгрия, как и все страны НАТО участвуют в натовских учениях на севере... Люди, будьте бдительны!
Ответить
22 час.
Natalia Ivanova
Украина , как и вся прибалтика ( Эстония, Латвия, Литва), как и Аляска, как  и Молдавия - это земля - это территория России - и мы своё вернём! Финляндии приготовиться. Да ... когда то финам дали независимость - а сейчас после их свинского поведения - мы передумали - пошли прочь все до единого с НАШЕЙ территории. Россию своё вернёт!!!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх