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В окружении Ди Марии утверждают, что Анхель хочет остаться в «ПСЖ». Леонардо не хочет продлевать с ним контракт

Анхель Ди Мария хочет продлить контракт с «ПСЖ». В окружении игрока утверждают, что аргентинец хочет остаться в парижском клубе по меньшей мере еще на один сезон.

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