Gas Prices in Asia and Europe Jump as Qatar Extends LNG Force Majeure

Natural gas prices in Asia and Europe jumped on Friday as the market digested reports that Qatar has extended the force majeure on its LNG deliveries into November amid still blocked transits through the Strait of Hormuz.
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