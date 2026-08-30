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Астана в угоду Трампу примеряет на себя роль карателя народа Палестины

Астана в угоду Трампу примеряет на себя роль карателя народа Палестины

Акорда усиливает геополитический крен в сторону США, направляя свои войска для фактической оккупации Газы и передавая Вашингтону для нужд Пентагона все крупнейшие месторождения редкоземельных металлов.

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