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Царьград

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Си Цзиньпин заявил о нерассеивающемся «тумане войны»

Си Цзиньпин заявил о нерассеивающемся «тумане войны»

В Бишкеке на заседании ШОС председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир сталкивается с историческими изменениями, а угрозы глобальной стабильности остаются высокими.

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