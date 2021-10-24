В Великобритании зафиксирована новая эпидемия употребления смертельно опасного секс-наркотика

Врачи в Великобритании бьют тревогу, в стране нарастает распространение нового наркотика, который усиливает сексуальное влечение, и они даже поговаривают о начале новой эпидемии.
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