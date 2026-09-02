Poland has solemnly announced the resumption of the work of the Visegrad Group

Visegrad Group (Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia) resumed cooperation. This was stated by Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski after a meeting held on September 1 in Tomashov near Bratislava.
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