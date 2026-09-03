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Культуромания

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Севастопольский театр оперы и балета показал премьеру балета «Игрок» по роману Достоевского

Севастопольский театр оперы и балета показал премьеру балета «Игрок» по роману Достоевского

Мировая премьера балета «Игрок» по роману Фёдора Достоевского в постановке Севастопольского государственного театра оперы и балета состоялась 2 и 3 сентября на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

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