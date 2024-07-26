Терапевт Тарадеева: подорожник не помогает лечить раны и ссадины

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева в интервью для издания «Известия» предостерегла от использования популярного народного метода лечения ран с помощью листа подорожника, подчеркнув, что такой подход может быть не только бесполезным, но и опасным.
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