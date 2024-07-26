Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Ну очень неумный совет. Особенно про помойную Паттайю.Турагент Ирина Ки...
  • Traveller
    Таки вИ тоже член Английского клуба, что так запросто "тыкаете" незнакомым людям? 😉 Но спишем это на Ваше непомерное...“Войны полотенец”...
  • 1941-1945
    Traveller Ты не прав Фашист он везде фашист Они в 1941-1945 гг и ранее прусаки Обожрались свинины Так Что стали хуже ...“Войны полотенец”...

Терапевт Тарадеева: подорожник не помогает лечить раны и ссадины

Терапевт Тарадеева: подорожник не помогает лечить раны и ссадины

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева в интервью для издания «Известия» предостерегла от использования популярного народного метода лечения ран с помощью листа подорожника, подчеркнув, что такой подход может быть не только бесполезным, но и опасным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх