УКРАИНА: НОВОСТИ 24.03.2022 вечер

Британия заявила о выделении Украине нового пакета военной помощи Громче всех в Европе о необходимости дополнительных поставок оружия Украине заявляет Великобритания, одновременно призывая другие страны буквально накачивать Киев вооружениями.
Британия заявила о выделении Украине нового пакета военной помощи Громче всех в Европе о необходимости дополнительных поставок оружия Украине заявляет Великобритания, одновременно призывая другие страны буквально накачивать Киев вооружениями.
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