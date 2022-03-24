БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УКРАИНА: НОВОСТИ 24.03.2022 вечер

УКРАИНА: НОВОСТИ 24.03.2022 вечер

Британия заявила о выделении Украине нового пакета военной помощи Громче всех в Европе о необходимости дополнительных поставок оружия Украине заявляет Великобритания, одновременно призывая другие страны буквально накачивать Киев вооружениями.

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